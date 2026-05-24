Kocaeli’nde dehşet! Dükkanların camını böyle kırdı:14 ayrı suç kaydı var! O anlar kamerada



Akif Bakar

"POLİS ARAYIN, BENİ YAKALASINLAR DEMİŞ"

İş yerinde maddi hasar oluşan 9 yıllık bölge esnafı Akif Bakar, sabah saatlerinde aldıkları haberle şok yaşadıklarını belirtti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bakar, "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Yapan kişi yakalanmış, yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde de değilmiş. Sabaha doğru da fırına gitmiş, oradaki kişilere kendini yakalatmalarını söylüyor, 'polisi arayın' diyor. Yakalanmış. Dediğim gibi şoktayız, yetkililer de gereğini yaptı" ifadesini kullandı.