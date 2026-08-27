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Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:50

Kocaeli'nde dehşet! Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası mahalleyi birbirine kattı: 5 kişi bıçaklandı

Kocaeli'nde dehşet anlar! Nişanlı bir kızın kaçırıldığı iddiasıyla iki aile arasında kovalamaca sonrası çıkan kavgada 5 kişi bıçaklandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kocaeli’nde dehşet! Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası mahalleyi birbirine kattı: 5 kişi bıçaklandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde akılalmaz olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 ZA 568 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada bir araç park halindeki başka araca çarptı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SOPALI KAVGA

Kazanın ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı. Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Olayın yaşandığı sırada kahvehanede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlardan biri elinden bıçakla yaralandı. Kavganın ardından bazı şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan tarafların akraba oldukları ve olayın, nişanlı bir kızın kaçırıldığı iddiası sebebiyle çıktığı öne sürüldü. Olayla alakalı kaçan şahıslar ise yakalanamadı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ #DERİNCE

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