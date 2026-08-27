Kocaeli’nde dehşet! Nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası mahalleyi birbirine kattı: 5 kişi bıçaklandı

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SOPALI KAVGA

Kazanın ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı. Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.