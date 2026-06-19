Kocaeli’nde dehşeti yaşatmışlardı: Yoldan geçen mühendisin önünü kesip dövdüler! Olay anı kamerada

Olay, 13 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı'nda meydana geldi. İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti. İş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darbetti. Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.