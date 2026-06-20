Kocaeli’nde kaza! Motosiklet ile çarpışan otomobil takla atarak ters döndü: 1’i ağır 4 yaralı

1'İ AĞIR 4 YARALI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada motosiklet sürücüsü Oktay B. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Hamza G. ile araçta bulunan 2 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.