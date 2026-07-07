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Giriş Tarihi: 7.07.2026 08:48

Kocaeli'nde kaza! Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kocaeli’nde kaza! Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
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Kaza, Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video

OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Kaza sebebiyle hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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Kocaeli'nde kaza! Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
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