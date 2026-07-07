Kocaeli’nde kaza! Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Kaza, Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video