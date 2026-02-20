Kocaeli’ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ve oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, açık hatlar üzerinden kurdukları çağrı merkezi (call center) yöntemiyle sanal ortamda 23 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
17 İLDE 30 GÖZALTI
Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiği ve örgüt üyelerine ait hesaplarda 22 milyon 3 bin 10 TL'lik para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 17 Şubat 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR
Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 55 cep telefonu, 32 SIM kart, 7 hard disk ve 6 USB bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.