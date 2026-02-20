Kocaeli’ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!

17 İLDE 30 GÖZALTI

Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiği ve örgüt üyelerine ait hesaplarda 22 milyon 3 bin 10 TL'lik para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 17 Şubat 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.