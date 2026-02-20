Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 16:11

Kocaeli'ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz Salı günü 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 kişiyi dolandıran siber çete çökertildi. Yaklaşık 22 milyonluk vurgun yaptığı değerlendirilen 30 şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Kocaeli’ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!
  • ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ve oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, açık hatlar üzerinden kurdukları çağrı merkezi (call center) yöntemiyle sanal ortamda 23 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

17 İLDE 30 GÖZALTI

Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiği ve örgüt üyelerine ait hesaplarda 22 milyon 3 bin 10 TL'lik para giriş-çıkışı olduğu tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 17 Şubat 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 55 cep telefonu, 32 SIM kart, 7 hard disk ve 6 USB bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'ndeki dev operasyonla çökertilmişti: 22 milyonluk siber vurgunda yeni gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz