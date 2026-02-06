Kocaelispor maçında hayatını kaybeden Harda son yolculuğuna uğurlandı: Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı!

"OĞLUMA ASKER EĞLENCESİ YAPACAKTIM"

Acılı baba, cenaze namazı öncesindeki feryatları yürekleri dağladı. Baba Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" diyerek tabut başında gözyaşı döktü.