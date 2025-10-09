‘Kocamı da o öldürmüş olabilir’

Sivas'ta boğazı kesilerek öldürülen Umutcan Şimşek (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek'in (16) annesi Ayşegül Şimşek, ilk kez konuştu. Şimşek, 5 yıldır kayıp olan eşi Uğur Şimşek'in (34) de cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.Şimşek, cinayet sanığının 5 yıl önce kocasını öldürdüğü şüphesiyle 6 ay tutuklanıp ceset ortaya çıkmayınca serbest bırakıldığını belirtip "Tekrar suç duyurusunda bulunuyorum. O adam katil, belki kocamı da o öldürdü, belki de saklıyor. Eğer o öldürmediyse onun bilgisi var. En son onunla görüştü. Konunun alacak verecek olduğu söyleniyor. O kadar parayı bir arada görmüş değilim. Ben çalışıyordum, evimi zor geçindiriyordum. Bu adam bizi hiç tanımadığı halde hakkımızda her şeyi öğrenmiş. Adalet istiyorum. Bu şahıs, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek deli raporu almaya çalışıyor. Çocuklarımı geri getiremem ama bu adama hak ettiği cezayı aldırırım" dedi.