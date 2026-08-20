Kocası ile evladının cenazesine tekerlekli sandalyede katıldı

Olay, önceki gün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Nuri Ataş, emekli polis Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil'e ateş edip iş yerinden çıktı.

OĞULLARINI DA BAŞINDAN VURDU

Mehmet Nuri Ataş, olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken Aytekin ve Neslihan Fil'in oğlu Sinan Fil, şüpheliyi engellemeye çalıştı. Şüphelinin aracına binen Sinan Fil, Mehmet Nuri Ataş'ı yakalamaya çalıştı. Araç seyir halindeyken ikili arasında çıkan arbede sırasında Sinan Fil başından vuruldu. Mehmet Nuri Ataş, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine Fil çiftinin iş yerine ve şüphelinin aracı bıraktığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde vurulan Aytekin ve Neslihan Fil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aytekin Fil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin terk ettiği araçta yapılan incelemede ise Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan Neslihan Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALI OLARAK CENAZEYE KATILDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine anne Neslihan Fil tekerlekli sandalye ile katılırken, yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Törenin ardından baba ve oğulun cenazeleri, toprağa verildi.