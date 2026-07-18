Kocası ısırarak koparmıştı, burnu ameliyatla dikildi

Manisa
'da İmran Güler'in (28) eşi Gökhan Güler (29) tarafından ısırılıp koparılan burnu hastanede yapılan operasyonla dikildi. Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Turgutlu
ilçesi Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güler ile eşi İmran Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Gökhan Güler, eşi İmran Güler'in burnunu ısırıp kopardı. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan Güler'i gözaltına aldı. İmran Güler, plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Gökhan Güler ise 'Kasten yaralama' tutuklandı. 2 kız çocuğu annesi İmran Güler'in kopan burnu, dün yapılan operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavisi süren İmran Güler yaşadığı olayı anlattı. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Sonuna kadar şikâyetçiyim" diye konuştu.