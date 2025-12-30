Haberler Yaşam Haberleri Kocasından kurtulmak için kuzenini kullandı
Giriş Tarihi: 30.12.2025

Konya’da Gökhan Düzenli, eşi Ceren Düzenli’yi kaçıran kuzeni Yılmaz Işıklı’yı öldürdü. Genç kadının, eşinden kurtulmak için kuzenini kullandığı iddia edildi.

Konya'da Gökhan Düzenli (23), eşi Ceren Düzenli'yi kaçıran kuzeni Yılmaz Işıklı'yı (30) silahla öldürmüştü. Düzenli'nin ifadesinde, kendisine attıklarını ileri sürdüğü eşi ve kuzeninin samimi fotoğrafı ortaya çıktı. Olay, 10 Aralık gece saatlerinde merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşandı.



İddiaya göre Gökhan Düzenli'nin eşi Ceren Düzenli, bir süre önce Düzenli'nin kuzeni Yılmaz Işıklı ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Taraflar arasında başlayan husumet cinayetle sonuçlandı.



Düzenli, tüfek ve tabancayla Işıklı'nın evine gitti. Tüfeği ateşledikten sonra tutukluluk yapınca bu kez tabanca ile ateş edip Işıklı'yı öldürdü. Yakalanan Gökhan Düzenli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Ceren Düzenli ve Işıklı'nın birlikte çektikleri ve Gökhan Düzenli'ye gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta ikilinin birbirine sarılıp gülerek verdiği poz dikkat çekiyor.



1 çocuk annesi Ceren Düzenli, olaydan sonra eşinin bir yakınına 'Düşündüğünüz gibi bir şey yok. Sadece Gökhan'dan kurtulamayacaktım Yılmaz'ı kullandım. Şu anda konuşmam etmem. O da intikam aldı' mesajını yazdığı öğrenildi. Mesajlar ve fotoğrafların da delil olarak savcılığa sunulduğu belirtildi.



Düzenli'nin savcılık ifadesinde ise "Halamın oğlu Yılmaz Işıklı bize zarar vereceğini, hapse attıracağını, eşimle müşterek çocuğumuzu elimizden alacağını söylüyormuş. Eşim kaçmadan önce kendisine harçlık olarak verdiğim parayı da Yılmaz ile birlikte eğlence mekânlarında harcamış. Bu olayı Yılmaz'ın eşimi kaçırması ve ardından da beni tahrik edercesine etrafta konuşup rahatsız etmesi sebebiyle yaptım" dedi.

