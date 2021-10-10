Giriş Tarihi: 11.10.2021

Kocasını aldatan kadını ‘günlük’ ele verdi HALİT TURAN

Karısının tuttuğu günlükte bir başkasıyla yaşadığı ilişkiyi fark eden koca, ilgili sayfaları delil dosyasına koydu. Açtığı boşanma davasını kazandı