Kocatepe’de 103 yıllık gurur

Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet'in doğuşuna ev sahipliği yapan Kocatepe'de düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı törende, bir asır önce atılan bağımsızlık adımlarının gururu bir kez daha yaşandı.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ ÇELENK SUNDU

Tören sabah saat 11.00'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çelengi takdim etmesinin ardından saygı atışı gerçekleştirildi, İstiklal Marşı tüm coşkusuyla okundu. Ardından Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dr. Yalçın Tecimer, günün anlam ve önemine dair konuşmasında, Büyük Taarruz'un sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

BU VATAN KOLAY KAZANILMADI

Programın son bölümünde Piyade Binbaşı İbrahim Erdoğan, Büyük Taarruz harekâtını anlatırken, katılımcılar 103 yıl önce Kocatepe'de yazılan destanı adeta yeniden yaşadı. Katılımcılar, tören boyunca duygu dolu anlar yaşarken, Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla başlattığı mücadelenin büyüklüğü bir kez daha hatırlandı. Kocatepe'deki kutlamalar, hem milli birlik ve beraberliğin sembolü olurken hem de gelecek nesillere verilen güçlü bir mesaj niteliği taşıdı: "Bu vatan kolay kazanılmadı."

Büyük Taarruz'un 103. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'ın Kocatepe semalarında gökyüzünü adeta fethetti. Albay Murat Bakıcı komutasındaki F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen akrobasi gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kocatepe'nin tarihi zirvesi üzerinde sergilenen dik tırmanış, ters uçuş ve keskin dönüş manevraları, hem gökyüzünde görsel bir şölen sundu hem de 103 yıl önce verilen büyük mücadelenin ruhunu yeniden hissettirdi.

GÖKYÜZÜNDE ZAFERİN İZİNİ ÇİZDİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, SOLOTÜRK'ün her manevrası alkışlarla karşılandı. Gösteriyi izleyenler, "Zaferin yıl dönümünde böyle bir gösteriyi izlemek tarifsiz bir gurur" sözleriyle duygularını ifade etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin uluslararası alanda da tanınan akrobasi timi SOLOTÜRK, her uçuşunda olduğu gibi Kocatepe'de de hem cesaretini hem de teknik ustalığını ortaya koyarak gökyüzünde zaferin izini çizdi. Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamaları, Büyük Taarruz'un en kritik noktalarından biri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgelerinde destansı bir direniş sergileyen Yüzbaşı Agâh Efendi, Üsteğmen Feyzullah ve 100 kahraman Mehmetçiğin anısına yapılan Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği'nde düzenlenen törenle devam etti. Tören, saygı duruşu ve saygı atışıyla başladı, ardından İstiklal Marşı coşku ve hüzünle okundu. Katılımcılar, 103 yıl önce canlarını vatan uğruna feda eden kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

DUALAR EDİLDİ VE KARANFİL BIRAKILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlikteki kabirler tek tek ziyaret edilirken, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet şehit mezarlarına karanfiller bıraktı ve dualar etti.