Kod adı: Müsilaj

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik dün 16 ilde eşzamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı. 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 17 suç grubuna yönelik baskınlarda 230 zanlı gözaltına alındı.Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütlerinin tespit edilmesinin ardından cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta eşzamanlı 13 organize suç örgütü (ulusal suç örgütleri ile bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri) ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj" kod adlı operasyon başlatıldı. Kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda 230 kişi gözaltına alındı.İstanbul'da da çok sayıda adreste aramalar yapıldı. Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta faaliyet yürüten ve Mehmet E. ile Aykut Z.'nin yaptığı bir suç örgütünün üyelerinin adreslerinde çok sayıda silah, mermi, bıçak ve kılıç gibi kesici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bayrampaşa, Fatih, Eyüp ve Esenyurt'ta 2'si kurusıkı olmak üzere 18 ruhsatsız tabanca, 83 mermi, 54 uyuşturucu hap, bir namlu, iki av tüfeği, iki tabanca gövdesi, iki sürgü, 89 gram uyuşturucu madde ve kama ele geçirildi. 33 şüpheliye operasyon düzenlenen Mersin'de ise 18 kişi gözaltına alındı.KOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eşzamanlı "Sahil Rüzgârı", yine geçen yıl 9 ilde "Sahil Rüzgârı 1 ve 2" ile 30 ilde "Tırpan" kod adlı eşzamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.