Köfte, etli ekmek, lahmacun, yoğurt, bal... Bakanlık gıda sahtekarları ifşa listesini güncelledi

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" byayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" başlığı altında yayımlanan iki ayrı listede yer alan ürünler dikkat çekti.

81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.