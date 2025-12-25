Köfte, etli ekmek, lahmacun, yoğurt, bal... Bakanlık gıda sahtekarları ifşa listesini güncelledi

Gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda fırsatçılar, halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Halkın sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" byayımladığı liste ile sahtekarları tek tek açıklıyor.
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" başlığı altında yayımlanan iki ayrı listede yer alan ürünler dikkat çekti.
81 ilde yapılan son testlerde köfte, lahmacunda ve piliç sucukta kanatlı eti, yoğurtta nişasta, tereyağda süt harici yağ, manda kaymağında inek sütü, süzme ve petekli balda taklit ve tağşiş tespit edildi.
KÖFTE, LAHMACUN, ETLİ EKMEK PİLİÇ SUCUK...
Bakanlığın listesine göre Kayseri'de Elif Yemek Hizmetleri ile Bursa'da Hacıoğlu Kasap şirketinin dana köftesinde kanatlı eti bulundu.
Konya'da Güler Etliekmek ve Döner salonunda satılan hem etliekmek hem de lahmacunda kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulundu.
Gaziantep'te Bilocan restoranında satılan lahmacunda da kanatlı eti bulundu.
Kayseri'de Zirve Sucuk şirketinin piliç parmak sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
MANDA KAYMAĞINDA İNEK SÜTÜ TEREYAĞINDA HARİCİ YAĞ
Bursa'da Genç ada adlı şirketin sattığı manda kaymağında inek sütü, Karadeniz Mandıra'nın sattığı tereyağında süt yağı harici yağ tespit edildi.
15 SÜZME VE PETEK BAL TAKLİT ÇIKTI
Listenin başında taklidin sıklıkla görüldüğü bal yer aldı. Ankara, Antalya, Gaziantep, Bursa'da toplam 15 firmanın sattığı süzme ve petek balda taklit ve tağşiş tespit edildi.