Köfteden çıkan kemik hayatını kararttı: Engelli vatandaşın iki dişi kırıldı, 3 yıl tedavi gördü

Kayseri'de çalıştığı alışveriş merkezinde öğle yemeği için yemek katına çıkan Engin Koşar, ünlü bir hamburger firmasının köftesini yemek istedi. Ancak köfteden çıkan parmak ucu büyüklüğündeki kemik parçasını ısıran Koşar'ın sol alt azı dişi ile sol üst azı dişi kırıldı. Olayın ardından restoran yetkilileriyle görüşen mağdur, tedavi için yardım istedi. Ancak firma yetkilileri yardım edemeyeceklerini belirterek istediği yere şikâyet edebileceğini söyledi.

ADLİ TIP: "BASİT MÜDAHALEYLE GİDERİLEMEZ"

Engin Koşar, firmanın ilgisiz kalması üzerine suç duyurusunda bulundu. Başvurusu üzerine savcılık devreye girdi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, yaşanan diş kırıklarının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği açıkça belirtildi. Bu rapor doğrultusunda Kayseri 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ceza davasında hazırlanan bilirkişi raporu, olayda asıl kusurun firmanın ana merkezinde olduğunu ortaya koydu. Mahkeme, davayı Nisan ayına erteledi.

3 YIL SÜREN TEDAVİ, İMPLANTTA KABUS

Engelli ve alerjik bünyeye sahip olan Engin Koşar, yaşadığı olayın ardından 3 yıla yayılan zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Diş çekimi sonrası kemik oluşumu gerçekleşmediğini belirten Engin Koşar; "Alerji rahatsızlığım nedeniyle her ilacı ve yiyeceği kullanamıyorum. Ayrıca ben yüzde 50 engelli raporluyum. Bu süreçte büyük bir sağlık problemi atlattım. Üç kere operasyon geçirdim. Birçok ilacı kullanamadım ve tedavi sürecim çok uzadı. Bu yıl tedavi sürecimi tamamlayabildim, kemik problemlerim devam ediyor. İmplant tedavisi sırasında ciddi komplikasyonlar yaşandım. Tedavi hem fiziksel hem de psikolojik olarak beni yıprattı. Tüm bu süreçte firmadan tek bir geçmiş olsun telefonu bile almadım. Uykusuz gecelerim oldu" dedi.

1 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Engin Koşar, ceza davasının yanı sıra 1. Tüketici Mahkemesi'nde tazminat davası da açtı. Ceza davası sonuçlanmadan tüketici davasının karara bağlanamadığı öğrendiklerini belirten Koşar; "Tüketici mahkemesi, ceza davasının kararına göre karar verecekmiş. O yüzden davayı erteledi. Açtığımız davada 1 milyon TL manevi tazminat talep ettik. Maddi tazminatın ise tedavi sürecine göre belirleneceği ifade edildi. Bununla ilgili avukatım ilerleyen süreçte talep dilekçesi verecek" deyi konuştu.