Haberler Yaşam Haberleri Kök hücre bağışçısı 1.2 milyonu aştı
Giriş Tarihi: 20.09.2026

Kök hücre bağışçısı 1.2 milyonu aştı

ANKARA
Kök hücre bağışçısı 1.2 milyonu aştı
  • ABONE OL
Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'ne ilişkin Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaşıldığını açıkladı. Bağışçı adaylarının yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar oluşturdu. Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolü, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine güvenle ulaştırılması görevlerini üstleniyor. Kök hücre bağışıyla ilgili bilgiye "kanver.org" adresinden ulaşılabiliyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRK KIZILAY #SAĞLIK BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kök hücre bağışçısı 1.2 milyonu aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA