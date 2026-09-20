Kök hücre bağışçısı 1.2 milyonu aştı

Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'ne ilişkin Türk Kızılay
, bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaşıldığını açıkladı. Bağışçı adaylarının yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar oluşturdu. Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı
ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolü, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine güvenle ulaştırılması görevlerini üstleniyor. Kök hücre bağışıyla ilgili bilgiye "kanver.org" adresinden ulaşılabiliyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör