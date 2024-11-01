Kök hücre bağışıyla 5 yaşındaki çocuk hayata tutundu

Manisa'nın Soma ilçesinde görev yapan adliye personeli Dilara Fidan, 7 yıl önce gerçekleştirdiği kök hücre bağışıyla bugün hiç tanımadığı 5 yaşındaki bir lösemi hastasının hayata yeniden tutunmasını sağladı. Kızılaydan gelen telefon sonrası hayatının en mutlu anını yaşadığını ve 7 yıldır bu günü beklediğini kaydeden Dilara Fidan nakil öncesi kendisine yapılan aşı süreci ve nakilden bahsetti.Fidan, "Ben bir kök hücre bağışçısıyım. Bundan seneler evvel kök hücre bağışında bulunmuştum. 7 sene sonra da 5 yaşında lösemi hastası bir çocukla yüzde 95 oranında bir uyumumuz olduğunu öğrendim. Kızılay tarafından arandım. Hala kök hücre bağışı yapmak isteyim istemediğimi sordular. Tabi ki ben çok istiyordum. Bu süreç içerisinde sürekli haber bekliyordum. Kendilerine de bunu ilettim. Benden tekrar kan alarak sağlık durumumu kontrol ettiler. Daha sonra 7 günlük aşı sürecine başladım. Aşı süreci sonrası Çam Sakura Hastanesinde kök hücre nakli yapıldı. 5 yaşındaki bir çocuğun hayatı kurtuldu" dedi. İHA