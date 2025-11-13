Kök hücre bağışlayarak bir hastaya hayat olmuş! 20 kahraman şehitten geriye yürek burkan hikâyeler kaldı



EŞİ HAMİLEYDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32), Kayseri'de yaşayan hamile eşine acı haber, sağlık personeli eşliğinde verildi. Altıok'un Samsun'daki baba ocağına da şehadet haberi ulaştı. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.



ŞEHİTLERİMİZ

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.



TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Müttefikimiz Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Fransa, askeri kargo uçağının düşmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi: Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani: Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyorum.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı: Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi: Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi haberini derin üzüntüyle karşıladım. Kırgızistan halkı ve şahsım adına, size, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.

Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlıkları taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Sudan, askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.



Muharrem DOĞANTEZ-Ali ALTUNTAŞ- Semih KARA-Sena UYANER-Tolga YANIK-Özgür ÖZDEMİR- Ceyhan TORLAK-Tuna ŞERBETÇİ-Hüseyin CUMALI-Hayrettin YENEL-Ali Faik ATAY-Hüseyin KAÇAR-Mehmet BONCUK-İlhan DEMİRCİOĞLU-Hayrettin ŞAŞMAZ-Erdem ESEN-Faruk KÜÇÜK-Gökhan KOCAASLAN-Muhammet ÖZER-Yakup ÖNAL