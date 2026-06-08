Haberler Yaşam Haberleri Kokain sevkiyatında suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:47

Kokain sevkiyatında suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyeti; Bayrampaşa’da bir araçta 19 kalıp halinde 20 kilo 520 gram Kokain buldu. Zehir sevkiyatında suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kokain sevkiyatında suçüstü yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti; uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı olan Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir araca yönelik operasyon düzenledi. Araçta; üzerinde "21" yazılı 19 adet kalıp paket halinde toplam 20 kilo 520 gram Kokain maddesi bulundu.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Araç sürücüsü H.A. (28), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#BAYRAMPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kokain sevkiyatında suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA