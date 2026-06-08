Kokain sevkiyatında suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyeti; uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı olan Kocatepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir araca yönelik operasyon düzenledi. Araçta; üzerinde "21" yazılı 19 adet kalıp paket halinde toplam 20 kilo 520 gram Kokain maddesi bulundu.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Araç sürücüsü H.A. (28), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.