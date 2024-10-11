Kokarca istilası çileden çıkardı

Ordu, Artvin, Kastamonu ve Giresun'da fındık ağaçlarını istila eden kokarca böceği, İstanbul'da da yaygın olarak görülmeye başlandı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, bu böcek türünü tanımlayıp nasıl mücadele edilmesi gerektiğini SABAH'a anlattı.Demir, "Bu kokarca böcekleri ülkemize 2017 yılında Gürcistan'dan geldi. İlk Artvin'de görülmeye başlandı. Hâlâ Karadeniz'de sık sık görülmekte. Fındığa, meyve ve sebzelere ciddi zararlar verdi. Yayılmaya devam ediyor, yapılan çalışmalar neticesinde henüz önünü alamadık. Bu böcekler sıvıyı emiyor. Sıvıyı emince de fındığın, meyve ve sebzelerin çürümesine neden oluyor ve üzerlerinde acılık bırakıyor. Bu gidişat daha ciddi önlemleri gerektiriyor. Çiftçiyi milyon dolarlık zarara uğratıyor. Çok sayıda larva bırakan bu böceklerle şu anda hem biyolojik hem kimyasal çok ciddi mücadeleler yapılıyor. Yeni bir tür olduğundan dolayı çok hızlı bir çözüm yok. Bunun için zaman lazım" şeklinde konuştu.Karadeniz'dede bu yıl yaygın halde bulunan kokarca, fındığın hem randımanını düşürdü hem de tonajını etkiledi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticiliği yapan Ahmet Sezgin kokarca yüzünden bu yıl Çarşamba, Terme, Fatsa başta olmak üzere tüm sahil bandında kaliteli fındık olmadığını söyledi. Geçen yıla oranla yüzde 50'lere kadar üretimde düşüş yaşadıklarını belirten Ahmet Sezgin, "Geçen yıl tamamı 54 randımandan 3 ton fındığımız vardı. Bu sene aynı bahçeden 1 ton 250 kilo fındık çıktı ve randımanı da 44'ü bulmadı" dedi. Fındık tüccarı Yaşar Çakır, "Ben aynı zamanda üreticiyim. Geçen yıl 9 ton fındık aldığımız bahçede bu sene 3.5 ton fındık aldık" dedi./ SABAH