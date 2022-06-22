Kökünü kazıma operasyonunda evlerden cephanelik çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle, metamfetamin maddesinin kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yapılan planlı operasyonlar devam ediyor.
Polisin 8 aylık çalışması sonucu, uyuşturucu çetesinin sentetik uyuşturuculardan İran'da üretilen metamfetamin maddesini Van'dan temin edip Diyarbakır ve çevre illere getirdikleri belirlendi. Uyuşturucunun satışını organize eden ve bu faaliyetleri örgütlü suç kapsamında yapan çete üyelerinin yakalanması amacıyla düğmeye basıldı.
4200 güvenlik görevlisinin katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 baroniçe ile bir baronunda bulunduğu 236 çete üyesi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren çete üyelerinin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ederken, yapılan aramalarda evlerden adeta cephanelik çıktı.
İŞTE ELE GEÇEN MALZEMELER
Hava destekli operasyonda ele geçen malzemeler ise şöyle:
"245 kilo 924,75 gram esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi. 36,19 gram kokain maddesi, 97 adet uyuşturucu hap, 5,30 gram eroin maddesi,
2 adet kalaşnikof harp tüfeği,
16 adet tabanca, 6 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet hassas terazi,
Yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para,
Terör örgütleri propagandası içerir örgütsel doküman ve bez parçaları." Operasyonda, K9 Risko adlı narkotik köpeğide yer aldı.