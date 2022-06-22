Kökünü kazıma operasyonunda evlerden cephanelik çıktı

4200 güvenlik görevlisinin katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 baroniçe ile bir baronunda bulunduğu 236 çete üyesi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren çete üyelerinin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ederken, yapılan aramalarda evlerden adeta cephanelik çıktı.