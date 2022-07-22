Kol Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kol Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Kol ağrıları genellikle bazı fiziksel etkenlerden dolayı oluşmaktadır. Genellikle kolun tamamında veya belirli bir kısmında kendini göstermektedir. Bunun yanında kolda batmalarla, yanmalarla ve kramplarla karşımıza çıkabilmektedir. Kol ağrısını önlemek için öncelikle buna sebep olan şeyi bulmak gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda kol ağrısının birçok sebebi olabilir. Bu nedenle doktora görünmekte fayda vardır. Peki, kol ağrısına hangi bölüm ve doktor bakmaktadır? Tarzındaki soruların yanıtını sizler için yazımızda derledik…

Kol Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Kol, çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında kullanılan uzuv olarak karşımıza çıkar. Anatomide omuz mafsalından, dirsek mafsalına kadar olan kısma kol, dirsek mafsalından el bileği mafsalına kadar olan kısma da ön kol denmektedir. Fakat genel kullanımda kol denilince her ikisi birden anlaşılmaktadır. Kol bölgesinde yer alan doku gruplarından herhangi birine ait bir sağlık sorununa bağlı ağrı şikayeti gelişebilir. Bunun yanı sıra, omuz ve dirsek eklemleri ile bu bölgelerde yer alan başka dokulara ait rahatsızlıklarda da ağrı kola yansıyabilir. Kol ağrısının hissedilmesinden sorumlu sinir dokusunun diğer dokularla ilişkisine bağlı olarak, belirli iç hastalıklarında da kol ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.

Kol ile kolla ilişkili omuz ve dirsek eklemleri, günlük hayatta oldukça sık kullanılan kas-iskelet sistemi elemanlarıdır. Dolayısıyla fiziksel aktiviteye bağlı kol ağrısı şikayeti ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte, farklı sağlık sorunlarının seyrinde de kol ağrısı semptomu ortaya çıkabileceğinden, altta yatan rahatsızlığın doğru tespit edilebilmesi için bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilir. Özellikle tek taraflı kol ağrılarında farklı hastalıkların sebebi olabileceği de unutulmamalıdır.

Kol Hastalıklarının sebeplerinden bahsedecek olursak, Kolda yer alan kas, tendon ve bağların hareketini kolaylaştıran bursaların sık tekrarlayan hareketler, sürtünmeler ve zedelenmelerde bursalar iltihaplanabilmektedir. Bunun sonucunda bursit oluşmaktadır. Omuz ve dirsek eklemlerinin kireçlenmesi sonucunda da eklem hastalıkları ortaya çıkabilir. Özellikle sol kolda baskı ve sıkıştırıcı tarza bir ağrı hissediyorsanız kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Kollarda bulunan sinirlerin baskı altında kalarak sıkışmasıyla birlikte karıncalanma, uyuşma gibi semptomlar sinir sıkışmasını göstermektedir.

Ayrıca kollarda bulunan önemli damarlarda oluşan bazı tıkanıklıklarda kolda ağrıya neden olabilmektedir. Bunun yanında; travma, enfeksiyon, tümör ve bağ yaralanmaları gibi durumlar da kol ağrısına neden olmaktadır. Bu durumlarda çoğunlukla doktora başvurmanız gerekebilir. Bu durumda kol ağrısına hangi bölüm bakar? Gibi bir soruyla karşılaşılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Ortopedi bölümüdür. Bazı sinir sıkışması gibi durumlarda ise Nöroloji polikliniklerine gitmekte de fayda vardır.