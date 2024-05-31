Kolay sorular LGS’de dikkatinizi dağıtmasın

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın düzenlenecek. Sınava düzenli hazırlanmak kadar sınav sırasında uygulanacak bazı taktiklerle net sayılarınızı artırmak mümkün. Sınav sorularının yüzde 10'u 'çok kolay', yüzde 20'si 'Kolay', yüzde 40'ı da 'Normal' nitelikte olacak. Yani sınav sırasında ''Bu kadar kolay soru olur mu'' diyebileceğiniz sorularla da karşılaşacaksınız. Bu sorularda dikkat hatası yapılıyor. Uzmanlar dikkat hatası yapmamak için ''Öğrenciler sınavda zor soruyu görünce biraz stres olur ve beyinde dikkati arttıran noradrenalin seviyesi yükselir. Kolay sorularda bu olmaz. Sınavda kolay bir soruyla karşılaşmanız halinde 'Dikkat kolay soru' düşünerek beyninizdeki noradrenalin seviyesini yükseltip dikkatinizi arttırın'' diyor. Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak sınav sırasında başarıyı artıracak taktikleri SABAH'a şöyle sıraladı:Soruların yanıtlarını cevap kağıdına tek tek kodlayın. Kaydırma riskini azaltmak için kodlarken sorunun numarasını ve yanıtını içinizden tekrar edin. Bu, kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre, bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde, bir soru ile olan zihinsel bağınızı koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz.Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl yüzde 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.Test çözerken, soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünmemiz ve verilen bilgi üzerinde yorum yapmamanız gerekir. Soru cümlesi ve verilen bilgi bizim değer yargılarımıza ters gelebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" üzerinde durmalıyız. Sorunun mantığına göre hareket etmeliyiz.Zaman kaybını önlemek için takıldığınız sorulara bir işaret koyup geçmeli, test bittikten sonra boş bıraktıklarınıza ikinci turda bakın.LGS'de öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular uzun metinli olanlar oluyor. Uzun metinli bir soru ile karşılaştıklarında zor olduğuna dair önyargı yaşıyorlar. Halbuki soru metni uzun olursa daha çok ipucu anlamına gelir. Bu nedenle daha kolay çözülebilme olasılığı da yüksektir. Önce soru kökünü okuyun.Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde sakınca yoktur. Hızlıca tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin, diğerlerinden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur.