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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Kolezyum’da Troya rüzgârı

Kolezyum’da Troya rüzgârı
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Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri" Sergisi' açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu adımı, geçen yıl 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe sergisinin ardından attıklarını belirtti. Büyük ortak sergide 13 ayrı şehirden ve 19 müzeden toplam 221 parça eser yer alıyor. Bakan Ersoy, serginin özgünlüğünü "50 eser ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Hiç ziyaretçiyle buluşmamış eserler de var" sözleriyle özetledi. Kolezyum'un küresel turizmdeki yerine değinen Ersoy, "Kültür ziyaretçileri, dünyanın her tarafından geliyor ve gelmişken bizim ülkemizle ilgili Troya'yı da görmüş oluyorlar" dedi.

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Kolezyum’da Troya rüzgârı
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