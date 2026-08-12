Kolombiya’da can kurtarma seferberliği

Kolombiya'yı 7.4'le vuran depremin bilançosu her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü San Jose del Palmar köyü yakınlarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 5 bin ev hasar aldı, 387 ev yerle bir oldu, 61 bina çöktü ve 550'den fazla eğitim kurumu, 350'den fazla toplum merkezi ve 24 sağlık tesisi etkilendi. BBC'nin haberine göre can kaybı 234'e, yaralıların sayısı 1310'a ulaştı ve enkaz altında çok fazla insan olduğu bildirildi.

Kolombiya'da devlet kontrolün kolaylaşması amacıyla ulusal felaket duyurusunda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM ekiplerinin sahadaki durumu yakından takip ettiğini, şimdilik bir yardım talebi gelmediğini ancak BM'nin Kolombiya'ya destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi. DSÖ sözcüsü Tarik Jasarevic de DSÖ ofisinin acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğunu ve sağlık sektörüyle ilgilenileceğini, birlikte çalışmak için Cali ve Choco dahil etkilenen bölgelere saha ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Afet, Kolombiya'nın yanı sıra Ekvador, Panama ve haziran ayının sonlarında yine büyük bir deprem dolayısıyla 6300 can kaybı veren Venezuela'da da hissedildi. Kolombiya Jeolojik Araştırma Servisi bu depremin yerin 103 kilometre altında yaşanmasına rağmen 21. yüzyılda ülkeyi vuran en büyük deprem olduğunu ve can kayıplarının arttığını duyurdu. Ölümlerin çoğu depremin merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Pereira ve çevre şehirlerde gerçekleşti. Valle del Cauca bölgesi de depremden büyük hasarlar aldı.