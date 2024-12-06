Kolonlardan ses gelince 6 katlı bina tahliye edildi

Büyük İstanbul depreminin beklendiği günlerde yıllar önce yapılmış binalardan sesler gelmeye başladı. Esenler Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta akşam saat 20.00 sıralarında 6 katlı bina kolonlarından ses geldiği gerekçesi ile boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.