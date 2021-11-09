Kolonları kesti, bina çöktü

Malatya’da 2 katlı bina çöktü. 21 kişinin olduğu binada 8 kişi enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı, 13 kişi ise ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Giriş kattaki tavukçunun dün sabah dükkânda yer açmak için bir kolonu kestirdiği ortaya çıktı
Malatya'da 2 katlı bina çöktü. Binanın enkazında kalan 13 kişi sağ olarak kurtarıldı. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bina dün saat 17.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Bölge toz bulutuna kaplanırken, seyir halindeki araçlar da kaldırımlara çarparak durabildi. Giriş katında tavukçu ve pideci, üst katında ise kıraathane olan binanın enkazında kalanların kurtarılması için bölgeye itfaiye, UMKE, AFAD, Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 264 personelin katıldığı çalışmalarda 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE
Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Biri yoğun bakımda olmak üzere 5 kişinin tedavileri sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çataklı, binada 21 kişinin bulunduğunu, 8 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını, 13 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Çataklı, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi. Enkazdan kendi imkânlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir (52) yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da tutup yukarıya çatıya çıkardım." Görgü tanıkları, 50 yıllık binanın giriş katındaki tavukçu dükkânında tadilat yapıldığını, işyeri sahibinin dükkânda yer açmak için bir kolonu kestirdiğini öne sürdü.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu tadilatı yaptıran ve enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi Hikmet Doğan ile 3 çalışanı gözaltına alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET YANINIZDA
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı telefonla arayarak binanın çökmesi ve enkazda devam eden arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.