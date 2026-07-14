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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:40

Kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler’de hemen yanındaki inşaatta temel kazısı yapılmasından dolayı 6 katlı apartmanın kolonlarından ses geldi. Apartman kolonlarından sesler gelmesi üzerine boşaltılarak sokakta önlem alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı
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Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler geldi. Bunun üzerine apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İnşaatta yapılan temel kazısının genişliği nedeniyle Hereke, Fatih ve Polat sokakları araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kolonlarından sesler gelen 6 katlı binada yaşayan 45 kişi tahliye edilirken, geceyi yakınlarının evlerinde geçirecekleri öğrenildi. Öte yandan, inşaatın müteahiti ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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Kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı
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