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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar

İstanbul’da kolonoskopi yaptırmak için hastaneye giden Hatice Kalaycı’nın (52), işlem sırasında bağırsağı 2 santim patlatıldı. Yürüyemez hale gelen talihsiz kadının ailesi hukuk mücadelesi başlattı

İstanbul'da 52 yaşındaki Hatice Kalaycı, kusma belirtisiyle 21 Mart'ta Şişli Kolan Hastanesi'ne gitti. Diğer organlarında problem olmadığı için endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kendilerine kolonoskop işleminin yarım saat süreceğinin söylendiğini söyleyen kızı Serap Kalaycı, "Annem içeri alındı ve bir saat sonra başka bir doktor elinde bir çantayla içeri girdi. Biz sonradan işlem sırasında annemin bağırsağını 2 santim patladığını öğrendik. Hemen ameliyata alınması gerektiği halde bizden para istediler. Acil ameliyatı para için beklettiler. Özel sağlık sigortamız vardı ve doktor hatası olduğu için para vermeyeceğimizi söyledik. 3 saat sonra annemi ameliyata aldılar. Doktor başarılı geçtiğini söyledi. 'Başarılı olsa ne olur, sizin yüzünüzden ameliyat oldu' dedim. Annemin bağırsağında bir şey yoktu ama onların hatası yüzünden yürüyemez hâle geldi, kötürüm oldu" ifadelerini kullandı. Kalınbağırsağı dışarda, ince bağırsağından mama ile beslenen Kalaycı, doktor hatası nedeniyle yürüyemez hale geldi. Kalaycı'nın kızı Serap Kalaycı, "Kanser tedavisine başlanması gerektiğini söylediler ama annem yürüyemediği için hastaneden çıkaramıyoruz. Doktorlar gelip bunun psikolojik olduğunu söyleyip zorla yürüterek hastaneden çıkarmaya çalıştılar" şeklinde konuştu. Kalaycı, CİMER'e, Şişli İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulunduklarını kaydederek Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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Kolonoskopi çekerken bağırsağını patlattılar
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