Kolonya faciası! Çakmağı çaktığı anda alev aldı: 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

"BİR ŞEY OLMUYOR' DİYE VİDEOLAR ÇEKİLİYOR, ÇOCUKLAR YANIKLARLA BİZE GETİRİLİYOR"

Hastasına yönelik bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 15 yaşında ve yaklaşık yüzde 25 yanıktan geldi. Ailenin bildirdiği alkol kaynaklı olduğu, alkolün bir anda alev aldığı şeklinde. Maalesef bu konuda sosyal medyada alkol oranı değişik olan birtakım kimyasallarla, onları yakarak 'Bir şey olmuyor' diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyor. Bu olay da kolonya kaynaklı olmuş. Sönmeyebiliyor, alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyor, çok dikkat edilmesi gerekiyor. İzlenme oranını artırmak için ilginç videolar çekiliyor, bunları uygulamamak lazım, çok tehlikeli şeyler" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör