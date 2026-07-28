Kolonya faciası! Çakmağı çaktığı anda alev aldı: 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

EL, YÜZ VE KOLLARINDA YANIKLAR
Yanık Tedavi Merkezi'nde takip edilen Y.E.A.'nın elleri, yüzü, kolları ve karnında olmak üzere yüzde 25 oranında yanık olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tedavilerin ardından Y.E.A. kontrolleri sürmek üzere taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, sürece ilişkin bilgi verdi. Turan, zaman zaman çocukların sosyal medyada gördükleri kolonya yakma akımlarını denerken bu gibi durumlar yaşayabildiğini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.
"BOMBA GİBİ PATLIYOR, HER TARAFINA YAYILIYOR"
Oğlunun yaşadıklarını anlatan baba E.A., "Büyük oğlumun berber dükkanı var, onun yanında çalışırken kolonya kutusuyla oynadığı sırada elindeki çakmağı çakınca alev alıyor. Kolonya bidonu ikiye ayrılıyor, bomba gibi patlıyor. Orada olmadığım için komşumuz yetişiyor, söndürüyorlar. Şu anda sürecimiz iyi gidiyor. Patlayınca her tarafına yayılıyor, yanık oluşuyor, elbiseler vücuduna yapışıyor. Gençlerimizden ricam; böyle şeylerle oynamayalım. Çok tehlikeli bir şey, biz şu an acı içindeyiz" dedi.
"BİR ŞEY OLMUYOR' DİYE VİDEOLAR ÇEKİLİYOR, ÇOCUKLAR YANIKLARLA BİZE GETİRİLİYOR"
Hastasına yönelik bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 15 yaşında ve yaklaşık yüzde 25 yanıktan geldi. Ailenin bildirdiği alkol kaynaklı olduğu, alkolün bir anda alev aldığı şeklinde. Maalesef bu konuda sosyal medyada alkol oranı değişik olan birtakım kimyasallarla, onları yakarak 'Bir şey olmuyor' diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyor. Bu olay da kolonya kaynaklı olmuş. Sönmeyebiliyor, alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyor, çok dikkat edilmesi gerekiyor. İzlenme oranını artırmak için ilginç videolar çekiliyor, bunları uygulamamak lazım, çok tehlikeli şeyler" dedi.