Haberler Yaşam Haberleri Koltuk değnekli dilenciye para cezası: Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı
Giriş Tarihi: 26.9.2022 19:00

Koltuk değnekli dilenciye para cezası: Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı

Düzce'de kendisini engelli olarak gösterip dilencilik yapan şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsa para cezası uygulanırken binadan yürüyerek çıktığı görüldü.

AA
Koltuk değnekli dilenciye para cezası: Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik Kızılay Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Rutin kontroller sırasında koltuk değnekli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark eden ekipler, gün boyu takip ettikleri şahsı suçüstü yakaladı. Ekiplere zorluk çıkaran kişi, daha sonra Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Herhangi bir engeli bulunmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Koltuk değnekli dilenci, işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.

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Koltuk değnekli dilenciye para cezası: Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı
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