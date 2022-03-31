Kolundaki “Pinokyo” dövmesinden yakaladılar

Adreste yapılan aramalarda; 146,8 gram "Marihuana" adlı uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 100 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen çete üyeleri "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.