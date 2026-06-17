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Giriş Tarihi: 17.06.2026 01:54 Son Güncelleme: 17.06.2026 01:55

Kombi ve akü hırsızı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde girmiş olduğu bir evden kombi, 5 ayrı kamyondan akü hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli F.K, emniyet ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kombi ve akü hırsızı Kocaeli’de yakalandı
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Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde bir eve girilerek 38 bin 500 TL değerinde kombi çalınması ve 5 ayrı kamyondan toplam değeri 130 bin TL olan 10 akü çalınması olayları ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kısa sürede olayın zanlısını tespit etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu, olayların zanlısı olarak tespit edilen F.K, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen F.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Kombi ve akü hırsızı Kocaeli'de yakalandı
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