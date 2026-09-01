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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama
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İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından tahliye edilen Göktaş hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği ve dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandığı iddiası tepki çekmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DENİZ GÖKTAŞ

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Komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama
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