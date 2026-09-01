Komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama

İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş
'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından tahliye edilen Göktaş hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği ve dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandığı iddiası tepki çekmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör