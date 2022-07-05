Komiser Nasıl Olunur? Erkek Ve Kadın Komiser Olma Şartları Neler, Yaş Sınırı Nedir?

Komiserlerin görevleri de bir hayli merak konusu olmaktadır. Komiserlerin görevleri arasında; görevli oldukları karakolun denetimini yaparlar, şubelerdeki işlerin düzenli ve doğru şekilde ilerlemesine katkıda bulunurlar, vatandaşlar arasındaki sükutu sağlamak ve olumsuz olaylara müdahale etmek yer alır.

Komiser Nasıl Olunur?

Komiser olabilmek için öncesinde komiser yardımcılığı yapmış olmak şart olarak aranmaktadır. Komiser yardımcılığıyla başlayan süreç terfiler yardımıyla komiserliğe kadar devam eder.

Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Komiser yardımcısı olabilmek için aranan şartlardan ilk başta gelenlerinden Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nden (PAEM) mezun olmaktır. Burada kişiler komiser yardımcısı olmak amacıyla yetiştirilirler. Mezun olunmasının ardından komiser yardımcısı olarak göreve başlanır.

Komiser yardımcısı olabilmek için fiziki yeterlilik sınavından minimum 70 puanlık skorla ayrılmak şarttır. Bu sınavda adayların zorlu bir parkurda fiziki dayanımları ölçülmekte ve 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Fiziki yeterlilik sınavının ardından sözlü mülakata tabi tutulurlar. Mülakatta ise adayların bilgi ve kavrama kapasitesine bakılarak yeniden 100 üzerinden 70 puanlık bir başarı elde edilmelidir.

Komiser Olma Şartları Nelerdir?

Komiser olabilmek için birkaç şart bulunmaktadır. Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Lisans mezunu olmak, KPSS sınavında P3 kategorisinde en az 70 puan elde etmek, Fiziksel yapı bakımından uygun olmak, 4 senelik komiser yardımcılığı görevinde yer almak, Güvenlik soruşturmasından başarı ile geçmek, Askerlik görevini tamamlamış olmak.

Komiser Olmak İçin Yaş Sınırı Nedir?

Komiser olabilmek içen Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile eğitime başlanmaktadır. PAEM katılım şartlarındaki yaş düzenlemesine göre 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak şartıyla alımlar yapılmaktadır.