Kompresörlü işkence faicasında iddianame kabul edildi! İstenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 14 Kasım 2025'te yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda, bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, aynı iş yerinde çalışan kalfa Habip A. tarafından ağır işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Yüksek basınçlı kompresörle yapılan insanlık dışı müdahale sonucu iç organları büyük hasar gören Muhammed, hastanede günlerce verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede Habip Aksoy hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkemenin, güvenlik gerekçesiyle davanın naklini Adalet Bakanlığı'na ilettiği, kabul edilmezse duruşmanın 23 Eylül 2026'da başlayacağı bildirildi. Mahkeme güvenlik nedeni ile dosyanın başka bir ile nakil edilmesini istedi.

"OĞLUMU ÖLDÜREN ÖLENE KADAR GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, "Oğlum suçsuz bir şekilde öldürüldü. Oğlumu öldüren ölene kadar günyüzü görmesin. Ceza evinde çürüsün inşallah melek gibi oğlumu öldürdü. Allah kendisini de öldürsün ben her gün oğlumun yolunu bekliyorum rüyalarıma giriyor. Bu cani en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör