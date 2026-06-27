‘Kompresörün öldüreceğini biliyordu’

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir mobilya atölyesinde, kompresörle makatından hava vererek 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin iddianamede, sanık Habip Aksoy'un şaka amaçlı bile olsa basınçlı kompresörün zarar verebileceğini bilecek mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu belirtildi. Aksoy hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle açılan davada, iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, eylemin ani geliştiği ve Habip Aksoy'un, şakalaşırken yere düşen Kendirci'nin üstüne çıktığı anlatıldı. Ardından kompresörün hortumunu çocuğun makat bölgesine yaklaştırdığı ifade edilen iddianamede, bu sırada Kendirci'nin karnının şiştiği ve kusmaya başladığı belirtildi.

BİLEREK YAPTI

Şaka amaçlı bile olsa yapılan hareketin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve ağır bedensel zarar riski taşıdığı anlatılan iddianamede, sanığın bir marangoz olarak basınçlı kompresörün insan vücuduna vereceği zararı bilecek mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu, eylemi söz konusu tehlikeyi kabullenerek gerçekleştirdiği belirtildi. Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'ndan yargılamanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde yapılması talebinde bulundu.

'OĞLUM CANİCE ÖLDÜRÜLDÜ'

YAŞAMINI yitiren Muhammed Kendirci'nin babası Ahmet Kendirci, "Oğlum tasarlanarak ve işkence edilerek canice öldürüldü. Aynı zamanda istismar da edilmiş oldu. Ailece sağlığımızı kaybettik. Bu hafifletilmiş bir iddianame. Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.