Komşu husumeti cinayetle bitti! Eski muhtarı pompalı tüfekle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu M.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Selahattin Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.