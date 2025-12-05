Komşu kuyumcular tekme tokat birbirlerine girdi: Kavga anı kameraya böyle yansıdı!

O ANLAR KAMERADA

Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı. Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip kendisini savundu. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Olayın ardından taraflar hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.