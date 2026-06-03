Komşuda, Türkiye’ye uyuşturucu taşıyan helikopter ele geçirildi

Yambol iline bağlı Zimnitsa köyündeki bir tarım kooperatifinin tahıl hangarlarından birinde ele geçirilen ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin sık sık şikayetçi olduğu Bulgaristan'dan Türkiye'ye hava yoluyla uyuşturucu naklinde kullanıldığı değerlendirilen helikopterin sahibi ve pilotu bilinmiyor. Havacılık sistemlerinde numarası ve kaydı bulunmayan helikoptere el konuldu.





GÖZALTINDA 4 KİŞİ VAR

Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinin uyuşturucu yüklü bir aracı takip ettikleri sırada araçtaki uyuşturucuyu Zimnitsa köyü yakınlarında başka bir araca nakletmeye çalışan 4 kişi gözaltına alınırken araçlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon avro olduğu belirtilen toplam 250 kilo gram esrara da el kondu. Bulgar makamları, kaydı bulunmayan helikopter ve yüklü uyuşturucuyla ilgili operasyonun detaylarını bugün Burgas kentindeki bir brifingde açıkladı. Operasyon ülke basınında büyük yankı uyandırdı.



TÜRKİYE'NİN ŞİKAYETİ VARDI

Bulgaristan – Türkiye sınırından Türk topraklarına hava yoluyla uyuşturucu nakliyatı 2020 yılından bu yana sık sık gündeme geliyor. Kırklareli'nin Dolhan köyüne havadan bırakılan 360 kilo gram uyuşturucu ele geçirilmişti. Yine Türkiye'de yetkililerin drone, küçük uçak veya helikopterlerle Türk topraklarına uyuşturucu bırakıldığı konusunda açıklamaları bulunuyor.