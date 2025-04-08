Komşular arasındaki kavgada 5 kişi can vermişti: 8 tutuklama!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.