Komşular arasındaki park yeri kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Giriş Tarihi: 19.9.2025 10:49 Son Güncelleme: 19.9.2025 11:56

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada Dalyan Ç. (35), Hakan Akgün’ü (39) tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü, 14 yaşındaki kızı A.A’yı da ayağından yaraladı. Polis katil zanlısı Dalyan Ç.’yi gözaltına aldı.

Olay, önceki gece merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Hakan Akgün'e ve kızı A.A.'ya kurşun yağdırdı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Vücuduna 7 kurşun isabet eden baba Akgün, Adana Şehir Hastanesine, ayağından vurulan kızı A.A. ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kız ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, katil zanlısı Dalyan Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Dalyan Y.'nin sorgusu devam ediyor.

