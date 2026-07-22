Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti

Isparta'da önceki gece saat 00.10 sıralarında Eğirdir ilçesi Hamam Mahallesi'nde meydana gelen olayda eğlence mekanlarında piyanist olan Çilem Çağlar (38) ile annesi Yüksel Uçar (58) evlerinde uyumaya hazırlandıkları sırada yan komşularından gelen gürültü nedeniyle Nurettin Yıldız (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin Yıldız bıçakla komşularına saldırdı. Yüksel Uçar ve kızı Çilem Çağlar ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüksel Uçar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorlar Çağlar'ın durumunun ağır olduğunu kaydetti. Gözaltına alınan saldırgan Nurettin Yıldız sevk edildiği mahkemece tutuklandı.