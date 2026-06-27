Komşusu yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Kardeşi darp edildi: Sebebi pes dedirtti!





"BEN SADECE YOL İSTİYORUM"



M.B, ailesinin ve hayvanlarının mağduriyet yaşamaması için yetkililerden çözüm beklediğini belirterek, "Bana bir yol olsun. Nereden olduğu önemli değil. Arabamla evime ulaşayım, hayvanlarımın ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayayım. Elektriğim, suyum yazılsın yol burası olmuş, orası olmuş önemli değil. Ben sadece yol istiyorum" şeklinde konuştu.

300 METRE YÜRÜYÜP YOLA ULAŞIYOR



Çocuklarının da ulaşım konusunda mağdur olduğunu anlatan M.B, "Çocuklarım yaklaşık 300 metre yürüyüp başka bir komşumuzun mülkünden geçerek yola ulaşıyor. Evimize arabayla gelip çocuklarımızı bindirip götüremiyoruz" dedi.



"'MAHKEMEYE VER, YOLUNU AL' DENİLDİ"



M.Bo, komşusunun yolu hayvanlarla ilgili gerekçelerle kapattığını öne sürerek, "Bu yolu 35-40 senedir kullanıyorduk. Büyükler izin vermişti. Daha sonra anlaşmazlık yaşandı ve 'mahkemeye ver, yolunu al' denildi. Uzlaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.