Komşusunu araçla sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Orhan Sandıkçı (41) daha önceden de husumetli olduğu komşusu Şaban Tunç'un köpeğinin üzerine su attı. Sudan korkup kaçan köpek yola fırlayarak arabanın altında kalıp öldü. Bunun üzerine Orhan Sandıkçı ile Şaban Tunç arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Tunç, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Orhan Sandıkçı'yı el ve ayaklarından aracının arkasına iple bağlayarak taşlı yolda metrelerce sürükledi. Yaşanan dehşet anları kameraya da yansıdı.Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından Şaban Tunç gözaltına alındı. Sırtından ve bacaklarından yaralanan Orhan Sandıkçı hastaneye kaldırıldı. Kınık Mahallesi Muhtarı Şenol Tüm, "Aralarında daha önceden de husumet vardı. Köpeğin kazayla ölümünün ardından yine tartışma çıkmış. Yaşanan olay dehşet verici" dedi.