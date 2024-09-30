Komşusunu bıçakladı: "Kendi bıçağının üzerine düştü" dedi!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Boyan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Orhan Boyan kurtarılamadı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, söz konusu şüpheli Fatih Y.'yi evinde yakaladı.

"KENDİ BIÇAĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Yakalanan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, öldürülen Orhan Boyan'ın Uyuşturucu ticareti", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İlginç savunma Emniyette sorguya alınan Fatih Y.'nin, "Daha önce Orhan ile kavga ettik, arkadaşlarımız ayırdı. Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.