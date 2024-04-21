Komşusunu kandırdı, savcılıktan ‘güven’ soruşturması

Geçen yıl Şubat ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. 37 yaşındaki Emrah K. İçerenköy Mahallesi'nde yürüdüğü esnada mahalleden tanıdığı 28 yaşındaki Deniz G. ile karşılaştı. Deniz G. mahallelisinden 20 lira borç para istedi. Parayı veren Emrah K'ye bir talep de cep telefonunu kullandırması için geldi.

"BİRİNİ ARAYACAĞIM" DEDİ, BİR DAHA GERİ GELMEDİ"

"Karşı ödemeli olarak birini arayacağım" diyen Deniz G.'ye Emrah K. telefonunu verdi. Konuşur gibi yavaş yavaş telefonun sahibinden uzaklaşan Deniz G, kendisine yardım eden mahallelisini adeta dolandırdı. Telefonunu verdiği kişinin bir anda gözden kaybolmasından bile şüphelenmeyen Emrah K, bir süre bekledi. Ancak gelen giden olmayınca soluğu karakolda aldı.

TELEFONUNDAN ÇOK GİDEN GÜVENİNE ÜZÜLDÜ

Yaklaşık 7 bin lira değerinde olan telefonunun gitmesinden çok güveninin suistimal edildiğine üzülen Emrah K. şikayetçi oldu. Yakalanan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Deniz G, "Mahalleden ağabeyim olarak gördüğüm kişidir. 20 lira borç istedim, geri ödemem şartıyla verdi" dedi.

GERİ ALDI, VERMEDİ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDI

Bir tanıdığını aramak için Emrah K'den telefonunu da istediğini anlatan Deniz G, "Telefonunu verdi, o sırada yakındaki bir kafeye giderek mahalleli ile sohbet etti. Ben de aradığım kişiye ulaşamadığımdan 5 dakika sonra telefonu teslim ettim" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Savcılık telefon hırsızlığı şikayetinde, şüpheli Deniz G'nin telefonu ihtiyacı var gibi alıp geri vermemesi üzerine "güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Tarafların dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. İstanbul Ataşehir'de yaşayan Emrah K. komşusu Deniz G'nin "Birini arayacağım, telefonunu ver" talebine kayıtsız kalmadı. Ancak adam telefonu aldıktan sonra gözden kayboldu. Emrah K. beklese de gelen giden olmayınca şikayetçi oldu. Savcılık telefon hırsızlığı olayına ilginç bir soruşturma açtı. Yardım ederken güveni suiistimal edilen adamın şikayeti üzerine şüpheli mahalleli hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı.

İlginç olay geçen yıl şubat ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. 37 yaşındaki Emrah K. İçerenköy Mahallesi'nde yürüdüğü esnada mahalleden tanıdığı 28 yaşındaki Deniz G. ile karşılaştı. Deniz G. mahallelisinden 20 lira borç para istedi. Parayı veren Emrah K'ye bir talep de cep telefonunu kullandırması için geldi.

"BİRİNİ ARAYACAĞIM" DEDİ, BİR DAHA GERİ GELMEDİ"

Karşı ödemeli olarak birini arayacağım" diyen Deniz G'ye Emrah K. telefonunu verdi. Konuşur gibi yavaş yavaş telefonun sahibinden uzaklaşan Deniz G, kendisine yardım eden mahallelisini adeta dolandırdı. Telefonunu verdiği kişinin bir anda gözden kaybolmasından bile şüphelenmeyen Emrah K, bir süre bekledi. Ancak gelen giden olmayınca soluğu karakolda aldı.

TELEFONUNDAN ÇOK GİDEN GÜVENİNE ÜZÜLDÜ

Yaklaşık 7 bin lira değerinde olan telefonunun gitmesinden çok güveninin suiistimal edildiğine üzülen Emrah K. şikayetçi oldu. Yakalanan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Deniz G, "Mahalleden ağabeyim olarak gördüğüm kişidir. 20 lira borç istedim, geri ödemem şartıyla verdi" dedi.

GERİ ALDI, VERMEDİ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDI

Bir tanıdığını aramak için Emrah K'den telefonunu da istediğini anlatan Deniz G, "Telefonunu verdi, o sırada yakındaki bir kafeye giderek mahalleli ile sohbet etti. Ben de aradığım kişiye ulaşamadığımdan 5 dakika sonra telefonu teslim ettim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Savcılık telefon hırsızlığı şikayetinde, şüpheli Deniz G'nin telefonu ihtiyacı var gibi alıp geri vermemesi üzerine "güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Tarafların dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.