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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Komşusunu öldürüp evini ateşe verdi

Komşusunu öldürüp evini ateşe verdi
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde, 62 yaşındaki S.T. ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada S.T., silahla ateş ederek komşusu Açıkgöz'ü olay yerinde öldürdü. Olay sırasında E.F. isimli bir kişi de yaralandı. Gözü dönen zanlı, cinayetin ardından Açıkgöz'ün evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi ve evde büyük hasar oluştu. İhbarla gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, itfaiye yangını söndürdü. Şüpheli S.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Komşusunu öldürüp evini ateşe verdi
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