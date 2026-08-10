Komşusunu öldürüp, ölü buldum dedi! Tanık olarak gittiği emniyette cinayeti itiraf etti

Beyoğlu Taksim Yağhane sokakta bulunan eski bir binada 7 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ermeni vakfına ait 3 katlı binanın 1 katında ikamet edip orada güvenlik gibi görev yapan Agop Değirmencioğlu aynı binanın üst katında yaşayan Mehmet Şerif T. Tarafından ölü olarak bulundu. İddiaya göre polisi arayan Mehmet Şerif T. Kötü koku gelen dairenin içine girdiğimde Agop'u hareketsiz olarak buldum diye ifade verdi. Tanık olarak ifadesi alınan Mehmet Şerif T. Emniyete götürüldü.

ÖLÜ BULDUM DEDİ KATİL ÇIKTI

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri Agop Değirmencioğlu'nun omzunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Cinayete kurban gittiği anlaşılan Demircioğlu'nu son gören sözde tanık komşu Mehmet Şerif T.'ye gözaltı işlemi yapıldı. Elinde kesikler olan şüpheli Mehmet Şerif T. İlk beyanında ölü buldum dese de kısa bir süre sonra cinayeti itiraf etti.

İTİRAF EDEN KOMŞU TUTUKLANDI

Şüphelinin ifadesinde ikimizde binada ücretsiz olarak kalıyorduk. Aramızda kira anlaşmazlığı çıktı. Tartışma yaşadık olay gerçekleşti dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli komşu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör